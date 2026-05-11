В Карелии сельхозземли застраивают домами со всеми удобствами

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце мая 2026 года в Верховном суде Карелии должно начаться рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на решение Лахденпохского районного суда, связанного с питерской компанией ООО «Сигма плюс», построившей на острове Кильпола Лахденпохского района фактически целый комплекс различных сооружений. Летом 2025 года журналист нашего издания побывала на острове Кильпола.

То, что происходит на острове Кильпола, где частично расположен нацпарк «Ладожские шхеры», шокирует. Остров нашпигован шлагбаумами, которые перекрывают доступ к Ладожского озеру и охраняют частные владения от туристов и местных жителей, не успевших отхватить себе кусочек прибрежной территории.

Главной целью поездки тогда были владения ООО «Сигма плюс», у которого на праве собственности и в аренде имеется несколько земельных участков. По соседству с питерской компаний расположены два земельных участка, принадлежащие на праве собственности Юлии Гусевой и ее мужу. Землю супругам выделили для дачного строительства. Здесь появились два небольших дома.

Конфликт начался после появления нового соседа – фирмы «Сигма плюс», которая развернула бурную деятельность, возведя на участках дома, глэмпинги, баню с купелью, организовала так называемый «Северный город солнца», где стали проводить музыкальные лагеря для взрослых и детей.

Но последней каплей во взаимоотношениях соседей стала, как это нередко происходит в Карелии, дорога, по которой Гусевы добирались до своих участков. Она шла параллельно земельным участкам, на которых обосновалась компания «Сигма плюс».

Дорогу перекопали, а рядом уже на территории фирмы «Сигма плюс» была построена новая дорога, которую банально перегородили шлагбаумом. Гусевы фактически попали в западню, так как пробраться к своим домам стало весьма сложным мероприятием. Юлия Гусева вынуждена оставлять машину около шлагбаума и по изуродованной тропе, которая частично стоит в воде, а частично завалена булыжниками внушительных размеров, пробираться с вещами к своему дому.

О том, что «прогулка» к дому Гусевой – занятие малоприятное, пришлось убедиться на личном опыте. На параллельной дороге, находящейся на арендованной питерской компанией земле, неожиданно появился квадроцикл с мужчинами внушительных размеров. Они стали делать фотографии на телефон, предупреждали, что вокруг частная территория, кричали, куда нельзя идти, в общем, явно пытались запугать пешеходов.

Юлия Гусева обращалась в самые различные органы власти, чтобы обратить внимание на то, что происходит по соседству.

Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку и выявили на землях сельхозназначения пять жилых строений и две хозяйственные постройки. Незаконные строения были квалифицированы как база отдыха. Позднее прокуратура Лахденпохского района и Россельхознадзор провели совместную проверку и выявили нарушения законодательства при использовании двух земельных участков, которые находятся в собственности у питерской компании. По итогам проверок прокуратура Лахденпохского района обратилась с иском в суд к ООО «Сигма плюс» о признании построек самовольными.

Суд длился больше года. Во время судебного разбирательства выяснилось, что администрация Лахденпохского района выдала ООО «Сигма плюс» разрешение на возведение объектов капитального строительства для целей сельскохозяйственного использования. Согласно сведениям ЕГРН, на участках появилось строение для хранения продукции пчеловодства и склад для хранения сельхозпродукции.

Специалисты Россельхознадзора в свою очередь установили, что на участках построено большое деревянное здание, несколько сооружений, не имеющих кадастровых номеров, хозяйственная постройка с солнечными батареями, жилой дом, оснащенный отоплением, газом, водопроводом и канализацией, баня, пять однотипных деревянных домиков. На берегу залива Кирлахти сооружен причальный пирс.

Прокуратура зафиксировала, что здание площадью 150 квадратных метров, зарегистрированное как помещение для хранения продукции пчеловодства, оборудовано санузлом, в нем расположена столовая, кухня и подсобные помещения. Рядом находится детская площадка. Здание для хранения готовой сельхозпродукции, по оценке прокуратуры, предназначено для временного проживания людей, а рядом установлена деревянная беседка.

В зарегистрированном как сыроварня объекте сотрудники прокуратуры усмотрели все признаки жилого дома, в котором есть электроснабжение, водопровод, канализация и система отопления. Здание, которое по документах проходит как маслодельня, тоже предназначено, по оценке прокуратуры, для проживания людей.

Прокуратура просила признать строения самовольными постройками и освободить от них земельные участки.

Позиция представителя ООО «Сигма плюс» состояла в том, что постройки, которые прокуратура посчитала самовольными, находятся на участках, которые не являются сельхозугодьями. Точнее, по мнению ответчика, это ничем не подтверждено.

Представители Россельхознадзора настаивали в суде, что спорные земельные участки относятся к сельхозугодьям. По материалам инвентаризации земель совхоза «Застава», они были отнесены к пастбищам.

«Принимая во внимание то обстоятельство, что спорные земельные участки отнесены по видам угодий к пастбищам (особо ценные продуктивные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения), деятельность, которая ведется ответчиком в настоящее время, нарушает установленный правовой режим использования земель, что в результате приведет к нарушению плодородия земель сельскохозяйственного назначения»,

- такую позицию в суде высказал представитель Россельхознадзора.

Была назначена судебная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что спорные земельные участки «не годны как ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья для целей сельскохозяйственного использования». Прокурор и представитель Россельхознадзора считают, что проведенную экспертизу нельзя считать допустимым доказательством по делу. У представителей прокуратуры и Россельхознадзора возникли претензии к тому, как отбирались пробы почвенных образцов, было указано на значительные расхождения покрытой кустарником площади, отраженной в экспертном заключении и согласно землеустроительной документации, высказаны сомнения в том, что на анализ в лабораторию были доставлены именно те образцы, которые были взяты на спорных участках на острове Кильпола.

Однако суд пришел к выводу, что заключение экспертов соответствует законодательству, «содержит подробные, мотивированные ответы на поставленные вопросы, является ясным, непротиворечивым, основано на материалах дела и результатах непосредственного исследования земельных участков».

Судья Лариса Назарова посчитала, что раз на землях сельхозназначения можно строить здания и сооружения, необходимые для производства и хранения сельхозпродукции, а эксперты не подтвердили, что это сельхозугодья, то деятельность ООО «Сигма плюс» вполне законна.

«В настоящем случае спорные строения возведены на участках, которые отнесены к категории земель сельскохозяйственного назначения, имеют вид разрешенного использования – под сельскохозяйственную деятельность»,

- сказано в решении суда.

В общем, в иске прокурора было отказано.

Право судить о том, являются или нет спорные земельные участки сельхозугодьями, где вообще ничего нельзя строить, предоставим специалистам. Лично меня поразило другое. Если верить прокурорской проверке, а в ее достоверности я не сомневаюсь, так как видела владения ООО «Сигма плюс» собственными глазами, все эти "маслобойни", "сыроварни" и "помещения для хранения сельхозпродукции" прекрасно оснащены. Зачем в помещении для хранения продукции пчеловодства делать столовую, кухню, санузел, да еще и детскую площадку рядом сооружать? Чтобы пчелам не так обидно было? Почему постройки сельхозназначения больше подходят для проживания граждан, чем для ведения сельскохозяйственной деятельности? Все эти «нюансы» в выводах суда просто-напросто отсутствуют, о них нет ни слова. Я уже молчу, что вся эта активная деятельность происходит по соседству с нацпарком «Ладожские шхеры».

В Верховном суде Карелии скоро начнется рассмотрение апелляционного представления прокуратуры. От исхода этого дела, с моей точки зрения, зависит слишком многое.

Представим, что суд согласится с выводами Лахденпохского районного суда. В этом случае открываются шикарные возможности по застройке сельскохозяйственных земель частными домами, загородными виллами, базами отдыха. Достаточно построить дом и назвать его сыроварней, маслобойней, помещением для хранения сельхозинвентаря, поставить на кадастровый учет - и все, можно спокойно отдыхать на природе или приглашать на отдых туристов. А недовольным соседям, которые построили свои дома на законных основаниях, просто перекопать дорогу и поставить шлагбаум. Неужели мы хотим такую Карелию?

P.S. Согласно предоставленной экспертами Seldon.Basis информации, ООО «Сигма плюс» зарегистрирована в октябре 2015 года в Санкт-Петербурге. Единственным владельцем и генеральным директором является Евгений Вдовин. В фирме один сотрудник, а основной вид деятельности – продажа и покупка собственного недвижимого имущества. Вдосин является учредителем еще девяти действующих фирм, в основном занимающихся строительство жилых и нежилых зданий. За 2025 год ООО «Сигма плюс» отчиталась о нулевой выручке.