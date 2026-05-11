Гуманитарную помощь собирают для оставшихся без работы в Карелии

В Суоярвском округе предприятие камнеобработки в Лахколампи ООО «ФинансБюро» с 9 апреля приостановило деятельность, 122 сотрудника – в простое из-за проблем со сбытом, из них 102 – это местные жители. В одном из пабликов в соцсети объявили сбор гуманитарной помощи для оставшихся без работы сотрудников и их семей.

«Суоярвский муниципальный округ. Людям нужна помощь. Системообразующее предприятие находится в простое. Без работы остались 122 человека. Часть сотрудников до сих пор не получили заработную плату! Быстро найти новую работу нереально, а детей кормить надо каждый день. Мы начинаем сбор гуманитарной помощи первой необходимости для семей, которые сейчас оказались в этой ситуации»,

- пишут в сообществе «Дежурные мамы. Карелия».

Авторы объявления обирают продукты, которые могут храниться долго без холодильника. Это различные крупы и макароны, консервы, детское питание (смеси, каши, пюре), молочку длительного хранения, сахар, растительное масло, сладости. Также просят помочь памперсами для детей, лекарствами для детей от 0 до 5 лет (сиропы и свечи: парацетамол, ибупрофен; лекарства от кашля и диареи, сорбенты). Также сообщается, что у некоторых семей образовался долг по питанию за ребенка в школе.

Кроме гуманитарной помощи в паблике просят помочь с вакансиями, на которые можно быстро трудоустроиться и получить аванс в первую неделю.