Автомобилист снес конусы и дорожный знак на Голиковке

Ночью 10 мая на проспекте Александра Невского в Петрозаводске наносили дорожную разметку.

В районе пересечения со Станционной улицей перед нанесенной стоп-линией рабочие выставили сигнальные конусы и знак перед местом проведения работ.

Водители осторожно объезжали место работ. Но один автомобилист, двигавшийся со стороны Комсомольского проспекта, снес пару колпаков. Машину развернуло в дорожный знак на газоне. Экипаж Госавтоинспекции оказался поблизости, полицейские подошли к попавшему в аварию водителю.

Инцидент попал на городскую камеру наблюдения.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» стали спорить, правильно ли были расставлены знаки в месте проведения работ.

«Тише едешь, дальше будешь», - писали в комментариях.

«Малой кровь отделался - порог. Мог бы перевернуться и ушатать дорожных рабочих».