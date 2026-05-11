Автомобилист снес конусы и дорожный знак на Голиковке
Ночью 10 мая на проспекте Александра Невского в Петрозаводске наносили дорожную разметку.
В районе пересечения со Станционной улицей перед нанесенной стоп-линией рабочие выставили сигнальные конусы и знак перед местом проведения работ.
Водители осторожно объезжали место работ. Но один автомобилист, двигавшийся со стороны Комсомольского проспекта, снес пару колпаков. Машину развернуло в дорожный знак на газоне. Экипаж Госавтоинспекции оказался поблизости, полицейские подошли к попавшему в аварию водителю.
Инцидент попал на городскую камеру наблюдения.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» стали спорить, правильно ли были расставлены знаки в месте проведения работ.
«Тише едешь, дальше будешь», - писали в комментариях.
«Малой кровь отделался - порог. Мог бы перевернуться и ушатать дорожных рабочих».