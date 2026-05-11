Средневековый топор и перстень с позолотой передали музею в Карелии

Найденные во время экспедиций средневековые артефакты передали музею в Карелии. Находки были сделаны научными сотрудниками Кунсткамеры в районе поселка Хийтола.

Часть артефактов обнаружили во время Приладожской археологической экспедиции на территории Лахденпохского округа. Среди экспонатов – обнаруженные в 2021-2022 годах на месте археологического памятника Туркинсалми IV предметы второй половины XIII века и рубежа XIII–XIV веков: весы, гирьки, нательный крест, кольцевидная фибула из белого металла (металлическая застежка для одежды), нашивки и перстень из белого металла с позолотой.

Также музею передали находки Приладожской антрополого-археологической экспедиции в Лахдепохском округе, которая проходила в 2021 году на археологическом памятнике Технола I. Находки оказались еще старше: памятник датируют серединой и второй половиной XI века. Среди артефактов – наконечники копий и стрелы, топор и секира.

Всего Национальному музею Карелии передали 150 предметов для научного изучения, реставрации и экспонирования.