Россиянам рассказали, какой шашлык вызовет язву

Шашлык с обугленной корочкой крайне опасен для человека и способен привести к язве и другим проблемам.

Эксперты говорят, что когда жир и сок мяса капают на угли, то образуется дым с полициклическими ароматическими углеводородами и гетероциклическими аминами, которые оседают на шашлыке, а потом попадают в желудок. Доказано, что эти соединения повышают риск возникновения рака ЖКТ и агрессивно раздражают слизистую желудка, пишет «Газета.Ru». Для снижения образования канцерогенов рекомендуют готовить маринад с уксусом, лимонами и травами (тимьян, чеснок, розмарин).

После длинных праздников, когда граждане едят все подряд, пьют алкоголь на голодный желудок, обычно обостряются хронические заболевания. Врачи говорят, что крепкий алкоголь обжигает слизистые, пиво стимулирует выработку соляной кислоты, вино дает изжогу.

Часто шашлык плохо прожаривают в середине, тогда возникает риск сальмонеллы и других вредоносных организмов. Хранить приготовленный шашлык тоже нельзя долго: после 2-3 часов на жаре риск отравления готовым мясом сильно возрастает.

Любителям жареного мяса на природе специалисты рекомендуют срезать обугленную темную корочку, готовое мясо хранить в сумке-холодильнике или съедать сразу и главное не переедать. В качестве гарнира - употреблять свежие овощи без майонеза, также не злоупотреблять спиртным.