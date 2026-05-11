Россиян предупредили о скрытых опасностях здорового питания

Популярные у сторонников здорового образа жизни тренды в питании могут быть опасны для пищеварения.

В частности, опасно меню исключительно из здоровых блюд. Например, привычка питаться брокколи на пару и гречкой может ухудшить микробиоту кишечника. Это плохо скажется на пищеварительной системе, иммунитете и психоэмоциональном состоянии.

К вздутию живота и проблемам со стулом может привести рекомендация по потреблению большого количества овощей, семян и цельнозерновых продуктов, пишет «Лента». Резкое увеличение количества клетчатки для неподготовленного организма и без достаточного количества воды может закончиться неприятностями с животом.

Осторожно нужно подходить и к интервальному голоданию. Так как ЖКТ плохо реагирует на длительные перерывы между приемами пищи, особенно когда человек испытывает хронический стресс. Интервальное голодание может спровоцировать боли и проблемы с моторикой желудка и кишечника, развитию желчнокаменной болезни.

Также не следует бесконтрольно принимать различные БАДы, так как они могут привести к медикаментозному гепатиту печени.

