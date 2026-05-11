11 мая 2026, 15:31
Мотоциклист насмерть сбил ребенка и погиб сам
Смертельное ДТП произошло в Ленобласти: у мотоциклиста не было прав, а ребенок ехал на велосипеде по переходу
В Ленинградской области в результате аварии на пешеходном переходе погиб школьник и водитель мотоцикла, сообщает портал 47news.
ДТП произошло в поселке Сиверский в минувшее воскресенье. 38-летний мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил одиннадцатилетнего ребенка, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.
Мотоциклист снес школьника, потерял управление и влетел в опору линии электропередачи. Оба погибли.
В дорожной полиции установили, что водитель мотоцикла Honda не имел прав, а за год получил 19 штрафов.