Мотоциклист насмерть сбил ребенка и погиб сам

В Ленинградской области в результате аварии на пешеходном переходе погиб школьник и водитель мотоцикла, сообщает портал 47news.

ДТП произошло в поселке Сиверский в минувшее воскресенье. 38-летний мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил одиннадцатилетнего ребенка, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

Мотоциклист снес школьника, потерял управление и влетел в опору линии электропередачи. Оба погибли.

В дорожной полиции установили, что водитель мотоцикла Honda не имел прав, а за год получил 19 штрафов.