Собаку не бросили умирать в Карелии

В Сортавальском округе спасли собаку. Бедолага забралась под дом, выбраться обратно животное не могло. Люди обратились за помощью.

«Спасатели Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на оказание помощи в освобождении собаки, которая забралась под дом и оказалась зажата»,

- сообщается в паблике спасательной службы.

Чтобы добраться до бедолаги, пришлось потрудиться. Но собаку достали целой и невредимой.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о визите кинолога с собакой Умкой в центр помощи детям в Сортавале. Дети увидели, как собака выполняет команды, их впечатлило то, как животное ищет предметы.