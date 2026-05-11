11 мая 2026, 15:21
Собаку не бросили умирать в Карелии
Спасатели освободили бедолагу из тесного пространства под домом
фото magnific/ freepik
В Сортавальском округе спасли собаку. Бедолага забралась под дом, выбраться обратно животное не могло. Люди обратились за помощью.
«Спасатели Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на оказание помощи в освобождении собаки, которая забралась под дом и оказалась зажата»,
- сообщается в паблике спасательной службы.
Чтобы добраться до бедолаги, пришлось потрудиться. Но собаку достали целой и невредимой.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о визите кинолога с собакой Умкой в центр помощи детям в Сортавале. Дети увидели, как собака выполняет команды, их впечатлило то, как животное ищет предметы.