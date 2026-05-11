11 мая 2026, 15:21
Зверье мое

Собаку не бросили умирать в Карелии

Спасатели освободили бедолагу из тесного пространства под домом
нос собака
фото magnific/ freepik

В Сортавальском округе спасли собаку. Бедолага забралась под дом, выбраться обратно животное не могло. Люди обратились за помощью.

«Спасатели Сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на оказание помощи в освобождении собаки, которая забралась под дом и оказалась зажата»,

- сообщается в паблике спасательной службы.

помощь собаке

Чтобы добраться до бедолаги, пришлось потрудиться. Но собаку достали целой и невредимой.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о визите кинолога с собакой Умкой в центр помощи детям в Сортавале. Дети увидели, как собака выполняет команды, их впечатлило то, как животное ищет предметы.

Обсудить
Метки: 
собака
Спасатели
Карелия