11 мая 2026, 16:11
12 мая в Карелии обещают дождь и туман
О погоде в начале короткой рабочей недели рассказали в гидрометцентре
фото «Петрозаводск говорит»
Во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +13, +15, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
12 мая в Карелии облачно с прояснениями. По северным районам местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, днем +13, +18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +16;
В Кондопоге ночью +6, днем +15;
В Медвежьегорске, Сегеже ночью +7, днем +16;
В Олонце ночью +7, днем +18;
В Пудоже ночью +6, днем +17;
В Сортавале ночью +5, днем +15;
В Суоярви ночью +8, днем +17.
