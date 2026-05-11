12 мая в Карелии обещают дождь и туман

Во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +5, днем +13, +15, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

12 мая в Карелии облачно с прояснениями. По северным районам местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, днем +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +16;

В Кондопоге ночью +6, днем +15;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +7, днем +16;

В Олонце ночью +7, днем +18;

В Пудоже ночью +6, днем +17;

В Сортавале ночью +5, днем +15;

В Суоярви ночью +8, днем +17.

