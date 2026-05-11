Летучая мышь никак не хотела улетать из квартиры петрозаводчанки

Летучая мышь поселилась на окне петрозаводчанки. О незваной гостье рассказала жительница центрального района столицы Карелии. Судя по опубликованным кадрам, летучая мышь укрылась в занавесках.

«Незваная гостья уснула на окне и никак не хотела улетать, пришлось пересадить в коробку и отнести на улицу»,

- рассказала женщина в паблике «Живой Петрозаводск».

В октябре 2025 года мы писали про летучую мышь, которая устроилась на зимовку в подъезде дома в центре города.

Биолог в беседе с РИА Новости говорил, что летучие мыши могут оказаться в квартире, потому что городские дома напоминают им скалы с пещерами, где они обитают в природе. Чаще в такие передряги попадают молодые особи. Весна и осень — сезон миграции, многие зверьки летят из соседних регионов, выбирая временные убежища по пути. Таким убежищем, может стать чья-то квартира.

Летучие мыши, которые обитают в России, насекомоядные, кровью не питаются. Единственная причина, по которой мышь может укусить человека, будет самозащита. Также мышь может шипеть, подпрыгивать и расправлять крылья, чтобы напугать.

В беседе с порталом e1.ru, зоолог рекомендует не выпускать мышь на улицу, если ночью температура воздуха ниже плюс 10 градусов, так как зверек погибнет. Следует надеть перчатки и аккуратно поместить гостя в коробку, в которой нужно сделать отверстия для вентиляции, а крышку зафиксировать скотчем. Если на улице тепло, то нужно открыть окно, а двери в комнату закрыть, мышь вылетит сама. Кормить ее не рекомендуют, как и оставлять в качестве домашнего питомца, так как забирать их из дикой природы незаконно.