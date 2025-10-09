Летучая мышь устроилась на зимовку в доме в Петрозаводске

В доме в центре Петрозаводска на зимовку устроилась летучая мышь. Нового жильца, который вряд ли оплачивает коммунальные расходы, заметили в доме на Куйбышева.

Фотографии гостя опубликовали в сообществе «Типичный Петрозаводск». Люди гадают: отнести ли летучую мышь на чердак или накрыть коробкой.

Некоторые с юмором отнесли к такому поселенцу и предложили его не трогать, тогда в городе появится Бэтмен, который наведет порядок. Кто-то наоборот предложил отнести зверька в лес. Другие написали, что раньше встречали летучих мышей на Древлянке.

