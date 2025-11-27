Шандалович инициировал выделение 18,5 млн на ремонт дороги в Медгоре

Предложение депутатов направлено на финансирование ремонта улицы Северной в Медвежьегорске. Инициатива стала результатом прямого диалога Элиссана Шандаловича с жителями улицы Северной, главой администрации Медвежьегорского района Людмилой Журавлёвой и председателем окружного Совета депутатов Дмитрием Пушкарёвым. На встрече осенью обсудили насущную проблему — неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Парламентарий пояснил суть поправки:

Направить 18,5 млн рублей на ремонт ул. Северной в Медвежьегорске. Такую поправку вместе с Галиной Алуповой и другими коллегами‑депутатами сегодня внесли к проекту бюджета Карелии на 2026 год. О том, что проблема наболевшая, знаю и из обращений земляков‑медвежьегорцев. Горожан беспокоит наличие выбоин, а также клубы пыли, которые регулярно поднимают грузовики с щебнем.

Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что при принятии бюджета депутаты всегда уделяют внимание дорогам в населенных пунктах. На 2026 год на приведение в порядок муниципальных дорог и мостов в проекте бюджета предусматривается 637 млн рублей. По мнению Элиссана Шандаловича, эта сумма недостаточна, поэтому депутаты поправками предлагают ее увеличить.

Депутаты Законодательного Собрания Карелии рассмотрят проект бюджета республики на 2026-2028 годы и поправки к нему на заседании 4 декабря.