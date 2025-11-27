Петрозаводчан предупредили об изменениях в движении

На пересечении улицы Шотмана с площадью Нижнее Чапаевское Кольцо изменились правила движения с полос. Об этом предупредили в госавтоинспекции города.

Нововведение вступило в силу с этого дня и будет действовать по направлению к площади Гагарина. С крайней левой полосы можно будет двигаться прямо и направо, а с крайней правой – только направо.

Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.