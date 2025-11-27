27 ноября 2025, 17:21
Общество

Петрозаводчан предупредили об изменениях в движении

Схема движения изменилась на Нижнем Чапаевском кольце в Петрозаводске
фара
Фото: freepik

На пересечении улицы Шотмана с площадью Нижнее Чапаевское Кольцо изменились правила движения с полос. Об этом предупредили в госавтоинспекции города.

Нововведение вступило в силу с этого дня и будет действовать по направлению к площади Гагарина. С крайней левой полосы можно будет двигаться прямо и направо, а с крайней правой – только направо. 

Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД. 

Метки: 
Петрозаводск
Шотмана
Чапаевское кольцо