Карельские спортсмены привезли россыпь медалей с турниров по ушу

В Москве завершились чемпионат и первенство России по ушу юнчуньцюань, а также первенство России по ушу таолу 7–14 лет. На соревнованиях карельские спортсмены завоевали россыпь медалей разного достоинства, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелии».

7 спортсменов сборной команды Карелии по ушу завоевали 8 медалей: 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовых.

К спортивным достижениям ушуистов привели тренеры Натига Велиева, Марина Потапова и Юлия Смирнова.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 40 регионов страны.

