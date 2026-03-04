Четверых россиян и украинцев будут судить за наркотики в Финляндии

Нескольких финнов, россиян и украинцев подозревают в распространении запрещенных веществ в Суоми. Наркотики везли из Хельсинки, а распространяли на улицах Куопио.

В незаконном бизнесе подозревают двух россиян и двух украинцев, а также еще двум финнов. Правоохранители вели наблюдение за злоумышленниками с декабря 2025 года. Двух россиян задержали в квартиру, которую они снимали. В ходе обыска изъяли почти килограмм марихуаны и деньги, пишет издание 47news.

По версии полиции, перевозкой растительного наркотика занимались украинцы, их арестовали в декабре, жилье и склады обыскали. Полиция изъяла около 400 граммов наркотиков и 17 тысяч евро. Двое местных граждан продавали запрещенный товар на улицах портового города.

Участникам цепочки распространения наркотиков готовятся предъявить обвинения. Один из подозреваемых, гражданин России, остается под стражей.

По информации издания, Уголовным кодексом Финляндии за хранение и распространение наркотиков в зависимости от тяжести преступления предусмотрены сроки от 2 до 10 лет.

