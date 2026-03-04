Многие спортивные объекты недоступны людям в инвалидных колясках

Многие спортивные объекты в Петрозаводске недоступны людям в инвалидных колясках.

Главный тренер Карелии по стрельбе из лука Станислав Романов в разговоре с активистами Народного фронта назвал проблемные точки и места, в которые инвалиды могут попасть без нареканий.

Среди проблемных точек - стадион «Юность» в Петрозаводске, спортивные залы «Акватики» и стрелковый тир «Динамо» в районе пощади Кирова. Проблема есть и с пандусом спортивного центра «Курган» – доступ к нему заблокирован бордюрным камнем. Проблема с пандусами, к которым не подъехать, по мнениею тренера, актуальна для всего города.

О «Луми» Романов сказать ничего не смог, так как не посещал спортивный объект. Нареканий не вызвал ФОК на Ключевой и «Динамо» на Боровой, также нет нареканий к спортивному комплексу в Кондопоге.

«Дополнительным барьером для людей с ограниченными возможностями здоровья служит отсутствие адаптивных путей сообщения между жилыми массивами и стадионами», - указали в Народном фронте.

Активисты призвали мэрию Петрозаводска и министерство образования и спорта Карелии проверить спортивные объекты и прилегающую территорию, принять меры к устранению выявленных технических нарушений.