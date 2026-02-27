Дайте деньгам отдых — советует лунный денежный календарь

Март — смена времен года. Важно найти баланс, не потеряться в этом смешении и в своих сбережениях. Наш Л унный денежный календарь укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно будет совершать те или иные финансовые операции, а когда нельзя.

Давать в долг: 12, 20 марта.

Не давать в долг: 1, 5, 7, 22, 24. 27, 29, 30 и 31 марта.

Брать в долг: 2, 4, 8, 12, 14, 21, 26 марта.

Не брать в долг: 5,,7, 8, 15, 18, 19, 27 марта.

Отдавать долги: 16, 21, 23 марта.

Не отдавать долги:14, 25 марта.

Пересчитывать деньги: 13, 18, 23, 30 марта.

Покупать кошелек: 3, 20, 31 марта.

Покупать подарки: 4, 5, 9, 26 и 31 марта.

Делать крупные покупки: 19, 20, 23, 26, 27, 30 марта.

Опасные дни для инвестирования: 4, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 23, 24 марта.

Не тратить деньги, опасаться любых расходов — 8, 15, 16, 17, 24, 26, 29 и 30 марта.





Первая декада

1 марта. Наступает день, когда следует отложить все деньги в сторону, остаться дома и не ходить даже в магазин, разве что по сильной необходимости. Дайте деньгам отдых.

2 марта. Покупайте товары, заказывайте услуги, которые усовершенствуют ваш дом и упростят семейную жизнь. При нехватке денег смело берите в долг – вселенная поможет все это раздать обратно и выплатить.

3 марта. Наступает лучшее время для приобретения давно запланированных вещей. Удачной будет покупка нового кошелька.

4 марта. Если не хотите потерять деньги, не совершайте рискованные операции.

5 марта. Не давайте в долг, не делайте покупки, особенно спонтанные

6 марта. Покупки и вложения, сделанные сегодня, принесут прибыль..

7 марта. Кредиты и незапланированные покупки настоятельно рекомендуется отложить. Деньги лучше держать при себе, не давая, кстати, их в долг.

8 марта. Будьте особенно внимательны, вероятны ошибки в денежных делах.

9 марта. Посвятите день себе. Это может быть посещение салона красоты, обновление гардероба, создание домашнего уюта.

10 марта. Не поддавайтесь на авантюры, риск, провокации. Коммерческие сделки перенесите, а если нет возможности что-то отложить – внимательно изучайте имеющиеся материалы.

Вторая декада

11 марта. Не тратьте большие суммы на покупки, избегайте дел с «прибыльными» операциями. Сегодня, по сути, день маленьких денег, они-то ничем плохим не грозят.

12 марта. Вложения принесут отдачу. Желание открыть свое дело приветствуется, несмотря на необходимость влезть в долги. В дальнейшем будет легко избавиться от них.

13 марта. Не стоит брать деньги в долг, тратить их спонтанно. ,Лучше займитесь подсчетом денег.

14 марта. Займитесь благотворительностью, помогите близким.

15 марта. С большими деньгами вселенная сегодня не хочет иметь дел, скорее всего, они будут безвозвратно потеряны.

16 марта. Верните долг, выплатите кредит (можно и частично). Не рискуйте деньгами.

17 марта. Финансовая энергия снижена. Избегайте рисков. Можно потратиться на обучающие курсы, на хобби.

18 марта. Займитесь пересчетом денег, планированием личного бюджета.

19 марта. Период благоприятен для того, чтобы «побаловать» себя. Можно заказать на дом большой ужин либо потратиться на оздоровительные процедуры.

20 марта. Очень активный день в отношении денег, вы сможете значительно приумножить семейный бюджет. Новый кошелек тоже будет способствовать этому.

Третья декада

21 марта. День благоприятен для возвращения долгов, оплаты коммунальных платежей и погашения кредитов.

22 марта. Любая денежная манипуляция грозит потерями: вложения, инвестиции. Не давайте в долг, его могут не вернуть.

23 марта. Не стоит деньги тратить, но стоит вернуть долги. Такие манипуляции позволят избежать проблем в будущем. Займитесь планированием.

24 марта. Нельзя иметь дел с долгами: не берите в долг и не давайте в долг.

25 марта. Наступает хорошее время для разного рода вложений. Единственное, чего следует остерегаться, это проявления скупости и жадности. В будущем они обернутся нехваткой денег.

26 марта. Любая деятельность, которая обещает прибыль и финансовую стабильность, сегодня грозит убытками, возьмите под контроль любые траты.

27 марта. Если денег не хватает, категорически запрещается брать в долг или оформлять кредит. При нехватке даже незначительной суммы откажитесь от покупки.

28 марта. Оказание материальной помощи близким людям будет вознаграждено в будущем. Если поддержка нужна вам, то можно о ней смело просить.

29 марта. Будьте осторожны, продумывайте свои действия, слова, доверяйте своим знаниям, интуиции и логике, не поддаваясь на чужие советы, именно они могут сыграть злую шутку.

30 марта. Следует отложить все деньги в сторону, остаться дома и не ходить даже в магазин. Можно заняться планированием.

31 марта. Наступило время для приобретения давно запланированных вещей, но, выходя из дома, следует брать ровно ту сумму, на которую рассчитываете. Новый кошелек поможет в разумной трате денег.



