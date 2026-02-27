Стартовал новый «Урок цифры» о рекомендательных алгоритмах

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» технологическая платформа Авито запустила новый интерактивный тренажёр «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Организаторами выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи РФ и Министерство просвещения РФ.

Это уже второй образовательный модуль, подготовленный экспертами технологической платформы для проекта. Если первый урок был посвящён технологиям безопасности в интернете и работе специалистов по противодействию мошенничеству, то новая глава фокусируется на продуктах, основанных на данных, и машинном обучении. В игровой форме учащиеся узнают, как информация превращается в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию. Школьники познакомятся с принципами работы рекомендательных систем, которые лежат в основе современных цифровых платформ, и попробуют самостоятельно создать алгоритм.

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыной, Скобцом и братьями Слешами — помогают вещам обрести новую жизнь, размещая объявления на цифровой платформе. Чтобы понять механизм поиска пользователей для объявлений, герои отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством наставника Макса проходят весь путь объявления — от сбора данных до финального решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы.

Учебные материалы включают видеоролик, методические рекомендации для педагогов и интерактивный тренажёр из пяти игр, каждая из которых знакомит с ключевыми IT-профессиями в команде разработки. Например, игра «Озеро данных» дает возможность школьникам примерить роль дата-инженера и научит собирать, обрабатывать и структурировать информацию. С профессией дата-сайентиста познакомит игра «Площадь интересов», она поможет понять, как алгоритмы анализируют предпочтения пользователей. Через игру «Трасса доставки данных» можно понять особенности работы бэкенд-разработчика и узнать инфраструктуру, необходимую для функционирования алгоритмов. Профессия дата-аналитика раскроется в игре «Библиотека гипотез», где ребята проверят, как можно улучшить алгоритм с помощью анализа пользовательских действий. Последняя игра «Зал взвешенных решений» посвящена A/B-тестированию — золотому стандарту принятия обоснованных решений в цифровой среде.

Мы делаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, чтобы помочь им выбрать будущую работу. Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам: на понятных примерах мы учим логике и работе с данными. Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе,

— подчеркнул директор департамента поиска и рекомендаций Авито Андрей Венжега.

Новый «Урок цифры» посвящён работе рекомендательных систем и алгоритмов, с которыми пользователи сталкиваются каждый день при использовании различных цифровых платформ. Мы считаем важным сформировать понимание у школьников профессий, связанных с IT и ИИ, а также механику формирования рекомендаций и какую роль в этом играют данные. Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией,

— отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Все набранные учениками виртуальные баллы за успешное прохождение заданий конвертируются организаторами в реальные средства и направляются в виде пожертвований в партнерские организации, благотворительные фонды, которым оказывает поддержку платформа Авито.

Напомним, что первый образовательный модуль от технологического партнёра был запущен в мае 2025 года и познакомил учащихся с технологиями обеспечения безопасности на цифровых платформах. Школьники попробовали себя в различных ролях специалистов по противодействию мошенничеству: от детективов до ML-инженеров, а также получили важные навыки личной безопасности в интернете: научились безопасно общаться и совершать покупки, распознавать манипуляции и противостоять им, а также помогать людям и благотворительным фондам. Общий охват первого модуля превысил два миллиона прохождений.

Фото с сайта проекта урокцифры.рф