В большинстве районов Карелии 28 февраля ожидается снег

В субботу, 28 февраля, в Петрозаводске будет облачно, днём с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+1°С, днём +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, днём с прояснениями. В большинстве районов небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°С, по северным районам местами до -7°С, днём -1,+4°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -9°С, днем -1°С.

В Кеми ночью -8°С, днем -1°С.

В Кондопоге ночью -5°С, днем +3°С.

В Медвежьегорске ночью -4°С, днем +3°С.

В Олонце ночью -3°С, днем +2°С.

В Пудоже ночью -4°С, днем +2°С.

В Сегеже ночью -5°С, днем +2°С.

В Сортавале ночью -4°С, днем +4°С.

В Суоярви ночью -4°С, днем +3°С.