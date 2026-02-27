В фонде «Защитники Отечества» стартовали приемы Правительства Карелии

В Петрозаводске на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» состоялся первый прием представителей Правительства Республики Карелия и руководителей органов исполнительной власти региона. Новый формат работы организован по распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова и направлен на совершенствование адресной поддержки участников СВО и их близких. Приемы позволят объединить усилия профильных министерств и ведомств и обеспечить межведомственный подход к решению возникающих вопросов.

Серию встреч открыл Премьер-министр Правительства Республики Карелия Андрей Сергеев. Были рассмотрены обращения, касающиеся предоставления мер социальной поддержки и улучшения жилищных условий. На прием обратились жители Пряжи, Муезерского и Олонца. Все обращения взяты на контроль профильными ведомствами, даны соответствующие поручения органам местного самоуправления. Гражданам разъяснены дальнейшие шаги по решению озвученных вопросов.

Следующий прием на площадке филиала фонда на ул. Свердлова, 1 состоится 5 марта. Прием проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков. Прием будет проходить с 18:00 до 20:00. Записаться на прием можно по единому номеру филиала фонда 8 (8142) 44-53-10. Ознакомиться с графиком проведения приемов можно по ссылке.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.