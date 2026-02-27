27 февраля 2026, 15:46
Политика

В фонде «Защитники Отечества» стартовали приемы Правительства Карелии

Филиал фонда продолжает системную работу по сопровождению ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Сегодня особое внимание уделяется выстраиванию прямого диалога с органами власти, чтобы решения по обращениям принимались максимально оперативно
Андрей Сергеев
Фото: Филиал фонда "Защитники Отечества"

В Петрозаводске на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» состоялся первый прием представителей Правительства Республики Карелия и руководителей органов исполнительной власти региона. Новый формат работы организован по распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова и направлен на совершенствование адресной поддержки участников СВО и их близких. Приемы позволят объединить усилия профильных министерств и ведомств и обеспечить межведомственный подход к решению возникающих вопросов.

Серию встреч открыл Премьер-министр Правительства Республики Карелия Андрей Сергеев. Были рассмотрены обращения, касающиеся предоставления мер социальной поддержки и улучшения жилищных условий. На прием обратились жители Пряжи, Муезерского и Олонца. Все обращения взяты на контроль профильными ведомствами, даны соответствующие поручения органам местного самоуправления. Гражданам разъяснены дальнейшие шаги по решению озвученных вопросов.

Андрей Сергеев

Следующий прием на площадке филиала фонда на ул. Свердлова, 1 состоится 5 марта. Прием проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков. Прием будет проходить с 18:00 до 20:00. Записаться на прием можно по единому номеру филиала фонда 8 (8142) 44-53-10. Ознакомиться с графиком проведения приемов можно по ссылке

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

 

