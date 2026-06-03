Министр прокомментировала ограничение продажи бензина в Карелии

В минпромторге связали введение временного лимита на продажу топлива на двух АЗС с сезоном отпусков

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В целом по Карелии запасы топлива есть, временные ограничения на отпуск бензина установлены на нескольких АЗС, которые принадлежат одной компании. Лимит же объяснили сезонным спросом. Об этом сообщила сегодня глава карельского Минпромторга после публикаций об ограничениях продажами топлива в Лоухском районе и Костомукше.

Как пояснила Светлана Астахова, ситуация на заправках «Альпи» в 8 километрах от поселка Лоухи и в Костомукше связана с повышенным сезонным спросом на топливо в период летних отпусков.

«Для обеспечения бесперебойной работы станции и равномерного распределения имеющихся запасов компания ввела временный лимит на отпуск топлива до поступления следующей партии»,

- заявила Астахова.

Со слов министра, компания принимает меры для стабилизации ситуации, ведет работу по организации поставок топлива и взаимодействию с поставщиком.

В минпромторге подчеркнули, что на федеральных заправках перебоев с топливом нет.