Детская поликлиника на Древлянке будет современной и технологичной

Ход оснащения кабинетов в поликлинике проверила председатель Петросовета Надежда Дрейзис

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Строительство новой детской поликлиники на Древлянке вышло на финишную прямую. В блок «Б» межрайонной больницы, в котором медучреждение займёт четыре этажа, поступили более двух тысяч единиц мебели и оборудования. Сегодня они занимают места в будущих кабинетах.

Всё продумано до мелочей! Так, в каждом из кабинетов будут стоять приборы для измерения роста и веса. В помещениях и коридорах – пеленальные столики. Будущие кабинеты нужно максимально оснастить и подготовить для приёма юных пациентов, и это не менее ответственная часть работы, чем само строительство,

– рассказала председатель Петросовета и руководитель центра компетенции при Минздраве Карелии Надежда Дрейзис.

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По словам Надежды Дрейзис, для медиков приобрели 42 тонометра, 32 термометра и 19 стетоскопов, плюс один специальный гинекологический. Есть и совершенно новое оборудование, например, шумоизоляционная кабина для проверки слуха.

Специалисты распаковали оборудование, через неделю они приступят к установке программного обеспечения. После этого врачей поликлиники пригласят на обучение, а затем всю технику введут в эксплуатацию. Увидеть это оборудование в помещениях в финальном виде мы сможем уже к концу следующей недели,

– рассказал главный инженер проекта по медоборудованию компании «МедКом» Сергей Тихонов.

Председатель Петросовета проверила оснащение медицинских кабинетов новой детской поликлиники. Надежда Дрейзис уверена, что поликлиника должна стать не просто новой, а современной и технологичной.

Обращаться в поликлинику за помощью смогут юные жители Древлянки. Обсуждаем с Минздравом Карелии возможность добавить к ним часть Перевалки и Прионежского района. Считаю, что это будет правильно,

– добавила Надежда Дрейзис.

Также Надежда Дрейзис заявила, что стоит продумать и то, как жители будут добираться до новой поликлиники и соседних медучреждений. Она предложила расширить парковку и скорректировать работу общественного транспорта. Необходимо брать во внимание не только сегодняшние, но и перспективные потребности района, поскольку Древлянка продолжает расти.



