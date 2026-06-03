 Перейти к основному содержанию
3 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

1 021

Многодетная россиянка умерла после родов

В Уфе местная жительница не пережила третьи роды
скорая
Фото "Петрозаводск говорит"

В Уфе многодетная мать умерла после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, на 38-й неделе беременности россиянку планово госпитализировали в специализированный центр. Вместо естественных родов врачи решили сделать кесарево сечение по медицинским показаниям. Женщине ввели спинальную анестезию, после чего за считанные минуты она впала в кому.

Отмечается, что у россиянки родилась дочь. Однако роженицу врачи спасти не смогли - она умерла через два дня. По предварительным данным, у нее возникла аллергия на анестезию.

Ранее сообщалось о том, что женщина пострадала в дорожной аварии у поликлиники в Петрозаводске.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Ребенок выпал с высоты вместе с сеткой от комаров в российском регионе

Метки