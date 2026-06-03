Фрадков и Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры в Карелии

Замминистра обороны РФ совместно с Главой Карелии проверили ход строительства специализированных объектов в регионе

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков проверил ход и темпы строительства объектов нового военного городка для размещения подразделений созданного в Ленинградском военном округе соединения.

Представители Военно-строительного комплекса Минобороны России доложили генерал-лейтенанту Павлу Фрадкову, что с нуля возводятся более 50 объектов различного назначения, в том числе современные общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спортивные площадки и другие.

Заместителю министра обороны РФ также доложили, что к работам привлечено достаточное количество высококвалифицированных специалистов и порядка 30 единиц специальной техники. Павел Фрадков отметил, что, несмотря на сложные для строительства климатические условия в регионе, работы по возведению объектов инфраструктуры военного городка необходимо выполнить качественно и в строго отведенные сроки.

В завершение работы Павел Фрадков встретился с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и обсудил с ним вопросы сотрудничества в области развития социальной инфраструктуры в военных городках.

Сейчас по поручению Министра обороны мы реализуем большую программу строительства военных городков по всей стране. В ближайшее время мы должны развернуть инфраструктуру воинских частей и наших подразделений в Республике Карелия,

– сказал Павел Фрадков.

Замглавы военного ведомства отметил высокие темпы строительства военных объектов в регионе.

В свою очередь Артур Парфенчиков подчеркнул важность развития объектов военно-социального назначения на территории Карелии и конструктивного взаимодействия с Минобороны России.

Мы часть объектов в рамках различных источников финансирования помогаем приводить в порядок. Эту работу будем продолжать там, где у нас есть такие возможности,

– отметил Артур Парфенчиков.