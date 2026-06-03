Фрадков и Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры в Карелии

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков проверил ход и темпы строительства объектов нового военного городка для размещения подразделений созданного в Ленинградском военном округе соединения.
Представители Военно-строительного комплекса Минобороны России доложили генерал-лейтенанту Павлу Фрадкову, что с нуля возводятся более 50 объектов различного назначения, в том числе современные общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спортивные площадки и другие.
Заместителю министра обороны РФ также доложили, что к работам привлечено достаточное количество высококвалифицированных специалистов и порядка 30 единиц специальной техники. Павел Фрадков отметил, что, несмотря на сложные для строительства климатические условия в регионе, работы по возведению объектов инфраструктуры военного городка необходимо выполнить качественно и в строго отведенные сроки.
В завершение работы Павел Фрадков встретился с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и обсудил с ним вопросы сотрудничества в области развития социальной инфраструктуры в военных городках.
Сейчас по поручению Министра обороны мы реализуем большую программу строительства военных городков по всей стране. В ближайшее время мы должны развернуть инфраструктуру воинских частей и наших подразделений в Республике Карелия,
– сказал Павел Фрадков.
Замглавы военного ведомства отметил высокие темпы строительства военных объектов в регионе.
В свою очередь Артур Парфенчиков подчеркнул важность развития объектов военно-социального назначения на территории Карелии и конструктивного взаимодействия с Минобороны России.
Мы часть объектов в рамках различных источников финансирования помогаем приводить в порядок. Эту работу будем продолжать там, где у нас есть такие возможности,
– отметил Артур Парфенчиков.