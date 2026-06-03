Лайк на сайте знакомств привел жительницу Карелии к уголовному делу

Полиция Беломорска расследует уголовное дело о дропперстве

Фото: Петрозаводск говорит

Жительница Беломорска стала подозреваемой в незаконном обороте денег. Как сообщили в МВД Карелии, горожанка 2008 года рождения на сайте знакомств поставила «лайк» симпатичному молодому человеку, а он предложил девушке подзаработать. Беломорчанка соогласилась, собеседник пообещал доход от пяти до семи тысяч рублей в день и попросил отправить реквизиты банковской карты и другие данные.

После этого на карту девушки от неизвестных людей поступили 50 тысяч рублей, которые она по указанию кураторов стала переводить на счета других неустановленных лиц. Банк заблокировал подозрительные операции, поэтому жительница республики обналичила оставшиеся деньги, перевела на другую банковскую карту и уже с нее перечислила остатки суммы.

За эти операции беломорчанка должна была получить около трёх тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до трех лет лишения свободы.