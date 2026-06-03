Известному в Карелии журналисту и шахматисту исполнилось 90 лет

Коллеги по журналистскому цеху поздравляют сегодня Евгению Крохину

фото «Петрозаводск говорит»

Коллеги поздравляют известного карельского мастера бумаги и пера Евгению Крохину с юбилеем. 3 июня журналисту исполнилось 90 лет.

Евгения Крохина работала ответственным секретарем в центральных периодических изданиях Карелии: газетах «Комсомолец», «Ленинская правда», «Северный курьер», «Курьер Карелии».

По ее инициативе в 2015 году в Петрозаводске появилась первая мемориальная доска журналисту - Федору Трофимову, многолетнему председателю Союза журналистов Карелии.

Евгения Васильевна - лауреат премии имени К.С. Еремеева, заслуженный работник культуры республики Карелия, а еще - сильнейшая шахматистка Карелии 50-х, начала 60-х-годов, семикратная чемпионка Карелии по шахматам среди женщин, двукратный призер первенства России. Из-под ее руки вышло немало публикаций и очерков о людях республики и карельских шахматистах.

Союз журналистов Карелии поздравил Евгению Крохину с юбилеем, пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни.