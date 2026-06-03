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3 июня 2026
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Общество

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Костомукшанин пошел на смертельно опасный маневр на трассе в Карелии

Нарушитель за рулем легковой машины пошел на обгон в запрещенном месте
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Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции Карелии

О грубом нарушении правил дорожного движения в Пудожском районе рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель легкового автомобиля на федеральной автодороге «Вологда - Медвежьегорск» проигнорировал запрещающий дорожный знак и разметку и пошел на опасный обгон. Скрытый патруль зафиксировал рискованный маневр. 

Наряд ДПС остановил нарушителя, 68-летнего жителя Костомукши.

Видео: Госавтоинспекция Карелии

За выезд на полосу встречного движения в нарушение правил дорожного движения костомукшанина привлекли к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф  7 500 рублей или лишение водительских прав до шести месяцев. Решение примет суд.

Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать правила и не создавать аварийных ситуаций, подвергая смертельной опасности жизни других участников движения.

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