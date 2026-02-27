Истощенного ребенка нашли в квартире в российском городе

В Красноярске полицейские спасли трехлетнего мальчика, который имел признаки истощения и жил в нечеловеческих условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным агентства, во время планового обхода территории стражи порядка заметили маленького ребенка, который стоял у окна первого этажа. На стук в дверь никто не ответил. Попасть в квартиру полицейским помогла соседка, у которой были ключи. Внутри правоохранители увидели полную антисанитарию и истощенного ребенка. Никого из взрослых дома не было.

Было установлено, что квартиру снимала 21-летняя женщина, приехавшая с сыном из Иркутской области. Ее уже нашли. Ребенка передали социальным работникам для оказания ему помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются. При этом отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что десятиклассница выпала из окна 20-го этажа в Санкт-Петербурге и осталась жива.