Водителей проверят на трезвость в Петрозаводске

В субботу, 28 февраля, в Петрозаводске состоится рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Соответствующее предупреждение для горожан опубликовала пресс-служба ведомства.

Водителей карельской столицы ждут сплошные остановки на дорогах. Инспекторы будут проверять, трезв ли автомобилист или пьян.

Сообщается, что в 2025 году в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более 600 нетрезвых водителей.

Петрозаводчан просят сообщать о нетрезвых водителях в Госавтоинспекцию.