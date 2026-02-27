27 февраля 2026, 17:15
Водителей проверят на трезвость в Петрозаводске
Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в субботу
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В субботу, 28 февраля, в Петрозаводске состоится рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Соответствующее предупреждение для горожан опубликовала пресс-служба ведомства.
Водителей карельской столицы ждут сплошные остановки на дорогах. Инспекторы будут проверять, трезв ли автомобилист или пьян.
Сообщается, что в 2025 году в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более 600 нетрезвых водителей.
Петрозаводчан просят сообщать о нетрезвых водителях в Госавтоинспекцию.