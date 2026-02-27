Редкое космическое явление смогут понаблюдать жители России

Россияне с 28 февраля смогут наблюдать малый парад планет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента-практика департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петра Южакова.

Как отметил эксперт, россияне смогут одновременно увидеть Венеру, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Небесное зрелище продлится до 4 марта. При этом лучше всего наблюдать явление на закате, когда Меркурий и Венера будут приближаться к Солнцу.

«Можно уехать за 15-20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдать за явлением. Также возможно укрыться за сопками», - посоветовал Южаков.

