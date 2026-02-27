Россияне стали зарабатывать на продаже желчных камней

На российских интернет-сервисах появились десятки объявлений о продаже камней, извлеченных после операций. Необычный товар предлагают сами пациенты, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, стоимость товара зависит от размера камня: небольшие продают за несколько тысяч рублей, крупные — значительно дороже. Один из продавцов выставил «элитный» камень за 100 тысяч рублей, утверждая, что он светится и поблескивает.

Кроме того, появляются предложения о скупке как человеческих камней, так и извлеченных у животных.

«Камни питомцев предлагают забрать хозяевам в самих ветклиниках и сделать украшения — чётки, кулоны и серьги. Человеческие камни советуют высушивать, а затем покрывать эпоксидной смолой — иначе они могут развалиться»,

- говорится в сообщении.

По информации источника, некоторые россияне скупают желчные камни и нелегально отправляют в Китай, где их используют в народной медицине.