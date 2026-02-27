Продлен один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска

В Петрозаводске продлен маршрут троллейбуса №3. Об этом сообщает паблик МУП «Городской транспорт».

По данным источника, с 1 марта «тройка» будет доезжать до остановки ДСК. При этом на предприятии постараются максимально сохранить привычное расписание, а интервалы движения троллейбусов в час-пик даже будут сокращены. На линии от Первомайского проспекта до ДСК будут организованы несколько новых остановок.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчане смогут ездить в троллейбусах со скидкой 8 рублей.