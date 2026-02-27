Объявляем февральского победителя конкурса «Холода — не беда!»

Конкурс «Холода — не беда», который на протяжении всех зимних месяцев проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подошёл к концу. Сегодня мы узнаем имя февральского победителя, а также участника, который получит поощрительный приз!

В феврале жители Карелии прислали нам немало жизнерадостных и красивых кадров со своими зимними развлечениями. Из всех конкурсных работ редакция выбрала пять наиболее интересных.

Претендентами на победу стали Ираида Замиралова, Ольга Уланова, Александр Ершов, Марина Петрушко и Татьяна Русакова.

Лучшим кадром февраля редакция решила назвать снимок Татьяны Русаковой.

«Эту снежную скульптуру слепила моя дочь Ульяна, она на фото»,

— пишет Татьяна.

Татьяне Русаковой достается приз — билеты в Музыкальный театр Карелии на двоих.

Также мы решили вручить поощрительный приз одной из самых холодоустойчивых и активных участниц конкурса — Ираиде Замираловой. Она тоже получит два билета в Музыкальный театр.

Поздравляем победителей! Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13. Спасибо всем участникам за любовь к зиме и, конечно, за чудесные и душевные фотографии! Конкурс «Холода — не беда!» завершён. Впереди — весна!

