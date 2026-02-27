Пожилой житель Петрозаводска бесследно исчез

В Петрозаводске бесследно исчез 63-летний Герман Клевенко. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение пожилого человека неизвестно с 1 декабря 2025 года. Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

