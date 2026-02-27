27 февраля 2026, 15:18
Пожилой житель Петрозаводска бесследно исчез
В столице Карелии ищут 63-летнего Германа Клевенко
Фото "ЛизаАлерт"
В Петрозаводске бесследно исчез 63-летний Герман Клевенко. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным источника, местонахождение пожилого человека неизвестно с 1 декабря 2025 года. Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось о том, что житель Карелии целый год работал матросом по поддельным документам.