Россиянка ухитрилась бесплатно долететь из Нью-Йорка в Милан

Россиянка, проживающая в США, без билета и паспорта попала на борт самолета, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Милан, сообщает Shot со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Сразу после посадки самолёта в аэропорту Мальпенса женщину передали полиции. Сообщается, что пройти через зоны безопасности и контроля «зайцу» удалось без каких-либо проблем. Лишнего человека на борту экипаж обнаружил, когда лайнер уже взял курс через Атлантику. Было решено не разворачивать воздушное судно, а завершить перелёт согласно расписанию.

Свидетели ситуации рассказывают, что во время полёта на вопросы бортпроводников о наличии билета девушка никак не реагировала, делая вид, будто не слышит их.

По информации источника, аналогичным способом россиянка долетела до Парижа два года назад.