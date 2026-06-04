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4 июня 2026
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Общество

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Чиновники добавили автобусный рейс после массовых жалоб

В карельском городе в пятницу автобус будет курсировать немного чаще
знак остановки
фото «Петрозаводск говорит»

Временное расписание единственного автобуса в Суоярви вызвало волну недовольства местных жителей. Напомним, из-за смены перевозчика и поиска водителей в карельском городе в течение месяца автобус будет курсировать лишь в рабочие дни и выполнять по три рейса в день. 

Горожан возмутило то, что фактически после пяти часов вечера работающие граждане не смогут добраться на общественном транспорте до дома в отдаленные районы. Также пенсионеры не смогут доехать до поликлиники, магазинов, а в выходные - до бани. График автобусов затронет и школьников, которые добираются до пункта сдачи экзамена или летнего лагеря.

После того как недовольство вышло за пределы соцсетей и попало на страницы карельских СМИ, вечером 4 июня администрация округа сообщила о введении дополнительного рейса автобуса. Правда, пока на один день.

«На завтра, 5 июня, будет добавлен рейс городского автобуса: ул. Новоселов (Новоселы) – 15:30 ч.; ул. Тикиляйнена (Сувилахти) – 16:00 ч.; ул. Гагарина (Вокзал) – 16:10 ч», - указано в паблике администрации.

Будут ли введены дополнительные рейсы автобуса и в другие дни или же это разовая акция доброты чиновников – покажет время.

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