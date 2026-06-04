Хирург проверил, как в Петрозаводске готовятся к шоу «Ночных волков»

В День России на центральной площади пройдет концерт и шоу байкеров

фото стопкадр

В карельской столице готовятся к байк-шоу «Ночных волков», которое пройдет в День России на площади Кирова.

Большегрузы доставляют технику, оборудование. Специалисты собирают конструкции, устанавливают декорации и проверяют технику. Основатель мотоклуба «Ночные волки» Хирург (Александр Залдастанов) приехал лично проверить подготовительный процесс. Фотографию с легендарным байкером опубликовал в соцсети глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

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Представление с трюками, летающими мотоциклами и парадом исторической техники под названием «Мотоциклы живут для полета» состоится 12 июня (6+). Как мы писали ранее, сбор мотоколонны и начало концерта - в 17:00. В 17:30 байкеры отправятся в мотопробег по столице Карелии. В 19:00 колонна вернется на площадь Кирова, концерт завершится, и начнется шоу с машинами, трюками, летающими мотоциклами и парадом техники.