Нетрезвых водителей будут искать в Петрозаводске

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах карельской столицы в пятницу

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Об очередном рейде «Контроль трезвости» предупредили в городской Госавтоинспекции. Массовые проверки водителей пройдут в пятницу, 5 июня, в Петрозаводске.

Так, за четыре месяца текущего года в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления более 167 нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных видеорегистраторов. Полученные видеоматериалы могут быть использованы в качестве доказательств по делу об административных правонарушениях.