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4 июня 2026
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Общество

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Нетрезвых водителей будут искать в Петрозаводске

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах карельской столицы в пятницу
нетрезвый водительБА
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Об очередном рейде «Контроль трезвости» предупредили в городской Госавтоинспекции. Массовые проверки водителей пройдут в пятницу, 5 июня, в Петрозаводске.

Так, за четыре месяца текущего года в карельской столице автоинспекторы отстранили от управления более 167 нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных видеорегистраторов. Полученные видеоматериалы могут быть использованы в качестве доказательств по делу об административных правонарушениях.

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