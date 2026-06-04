В России запустят оплату билетов по лицу и цифровому рублю

На ПМЭФ-26 «Российские железные дороги» и банк ВТБ договорились о совместном развитии платежных сервисов на базе отечественных технологий

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Банк ВТБ и «Российские железные дороги» планируют обновить платежную инфраструктуру. Соглашение подписали на ПМЭФ-26 заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Стороны обозначили три ключевых направления.

Первое, о чем договорились партнеры — это внедрение цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами.

Второе направление касается биометрии. Простыми словами, это возможность оплатить проезд в кассе или турникете буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. ВТБ поможет РЖД внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее.

Третье — это глубокая интеграция с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей. Это гарантирует, что все расчеты внутри системы РЖД и их дочерних компаний будут проходить без сбоев и полностью на российском оборудовании и программном обеспечении, что особенно важно для безопасности.

Таким образом, партнерство направлено на то, чтобы заменить устаревшие способы переводов на современные отечественные технологии.