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4 июня 2026
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Общество

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Овощи для салата начали дорожать в Карелии

Цены на некоторые продукты изменились в республике за прошедшую неделю
овощи
Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате раскрыли данные об изменении цен на основные продукты питания в республике за неделю с 26 мая по 1 июня. Информация размещена на сайте ведомства.

Так, за неделю подорожали огурцы (9,2%) и помидоры (8,7%), что наверняка огорчает любителей овощного салата. Также выросли цены на вермишель (3,5%) и овощные консервы для детского питания (5,3%). В то же время стали дешевле капуста (6,2%), сливочное масло (2,4%), сосиски, сардельки (2,1%).

Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что бензин вновь серьезно дорожает в Карелии.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Карелия и Азербайджан укрепляют социально-экономические связи

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