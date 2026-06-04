Овощи для салата начали дорожать в Карелии

Цены на некоторые продукты изменились в республике за прошедшую неделю

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате раскрыли данные об изменении цен на основные продукты питания в республике за неделю с 26 мая по 1 июня. Информация размещена на сайте ведомства.

Так, за неделю подорожали огурцы (9,2%) и помидоры (8,7%), что наверняка огорчает любителей овощного салата. Также выросли цены на вермишель (3,5%) и овощные консервы для детского питания (5,3%). В то же время стали дешевле капуста (6,2%), сливочное масло (2,4%), сосиски, сардельки (2,1%).

Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Сегежи, Костомукши и Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что бензин вновь серьезно дорожает в Карелии.