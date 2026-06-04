Карелия и Азербайджан укрепляют социально-экономические связи

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча официальных делегаций Республики Карелия и Азербайджанской Республики

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В ходе встречи Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с делегацией Азербайджанской Республики вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.

В 2025 году товарооборот между нашими республиками увеличился на 13,1 % по сравнению с 2024 годом. Карелия традиционно экспортирует древесину, бумагу, картон, алюминий. У нас есть уникальные технологии и разработки в сфере машиностроения, энергетики. Мы заинтересованы в развитии партнерства.

– отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2025 году Карелию с официальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев. По итогам проведенных встреч была разработана совместная дорожная карта по развитию сотрудничества между Карелией и регионами Азербайджанской Республики. Она включает планы по реализации совместных проектов в промышленности, науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве и других областях.

Встреча, которую мы провели сегодня, – это продолжение бизнес-миссии, которая состоялась в прошлом году. Договорились о продолжении поставок в Республику Азербайджан продукции нашего надвоицкого завода «Радиатор», пожарных роботов компании «ЭФЭР», товаров деревообрабатывающей промышленности, карельских ягод и напитков,

– сообщил Глава региона Артур Парфенчиков.

Результатом встречи делегаций на ПМЭФ-2026 станет перечень конкретных поручений для дальнейшей совместной работы по ключевым направлениям.