Сергей Кравцов оценил условия проведения ЕГЭ в Петрозаводске

Министр просвещения РФ с рабочей поездкой посетил столицу Карелии. Глава ведомства отметил развитие инфраструктуры и капремонт школ в регионе

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Сегодня Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов с рабочей поездкой посетил Петрозаводск. Вместе с заместителем Премьер-министра Правительства региона по социальным вопросам Ларисой Подсадник он осмотрел школу № 55, построенную в рамках нацпроекта «Образование», и ознакомился с организацией государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена первого лицея, где выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку.

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Система образования Республики Карелия активно развивается. В рамках национального проекта «Образование» в регионе построено пять общеобразовательных организаций, включая школу № 55, оснащенную всей необходимой материально-технической базой с лабораториями физики, химии и биологии. Особое внимание уделяется профильному обучению: успешно развиваются классы судостроительного профиля, естественнонаучные направления и другие специализации. В Карелии возведено 12 детских садов и 5 школ, уже капитально отремонтировано около 50 объектов образования. Завершается капитальный ремонт двух колледжей,

– отметил Сергей Кравцов.

Глава ведомства напомнил, что по поручению Президента России экзаменационная кампания 2026 года стартовала 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировано со сроками окончания учебного года.

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Он обратил внимание, что самый массовый единый государственный экзамен, по русскому языку, проходит 4 июня. Сергей Кравцов отметил, что отечественная система образования полностью готова к его проведению: специалисты прошли необходимое обучение, усилены отдельные меры безопасности, даны соответствующие рекомендации, а также проведены учения.

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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил благодарность федеральному центру за принятие масштабной программы капремонта школ, стартовавшей в 2022 году. Федеральная программа капремонта позволяет создавать комфортные условия для обучения школьников на всей территории региона.

В Карелии идет масштабный ремонт школ. Считаю, что модернизация инфраструктуры – это важная составляющая развития образования и создания комфортных условий для получения знаний юными жителями республики. За четыре года преобразились 50 зданий, где тысячи детей получают образование в современных условиях, с использованием новейшего оборудования. На 2026–2027 годы запланировано обновление ещё 20 школ,

– отметил Глава Карелии.

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Напомним, программа капремонта школ входит в народную программу партии «Единая Россия» и реализуется Минпросвещения РФ. Ее инициировал президент России Владимир Путин на съезде партии. 6 января 2022 года Сергей Кравцов вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым посетил Шуйскую школу, чтобы дать официальный старт всероссийской программе капремонта. Если изначально проект касался только школ, то с 2025 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» он охватил колледжи, а благодаря нацпроекту «Семья» начали обновлять и детские сады.