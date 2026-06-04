Голосовать за объекты благоустройства жители Карелии могут до 12 июня

Почему важно отдать свой голос, в проекте «От первого лица» рассказали министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Меньшиков и депутат Петросовета Александр Ханцевич

фото: Петрозаводск говорит

За благоустройство голосуют не только в Карелии, а по всей стране, это Всероссийское голосование, отметил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Меньшиков в проекте «От первого лица». И выбирают, соответственно, те общественные территории, которые в следующем году получат федеральные деньги на благоустройство. Такую возможность дает Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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В Карелии в голосовании участвуют 95 общественных пространств в 34 муниципалитетах. 41 проект получит федеральные средства на благоустройство в 2027 году. Это будут территории, набравшие большинство голосов. Отметим, что в Петрозаводске будут свои победители, в Костомукше - свои, в Эссойле, Видлице или Туксе – также свои лидеры.

Голосование продолжается, выбрать объект благоустройства можно до 12 июня включительно. Для этого надо перейти на сайт для голосования по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru или по QR-коду, выбрать регион и муниципалитет. После этого откроется список территорий, которые предлагаются для голосования. Из них надо выбрать одну и проголосовать. Отметим, что право выбирать объекты имеют граждане с 14 лет.

«Сейчас во многих населенных пунктах интересная ситуация, когда объекты могут отделять от победы буквально десяток-другой голосов, и каждый голос может сыграть решающую роль. Поэтому призываю всех не оставаться в стороне. Активность жителей в голосовании – сейчас самое главное»,

- отметил министр.

В этом году из федерального бюджета республика получила на благоустройство 138,5 млн (сумма зависит от численности населения субъекта РФ) рублей, республиканское софинансирование составило почти 3 млн, еще 8,5 млн рублей - это средства местных бюджетов. Таким образом, почти 150 млн направлены в этом году на благоустройство республики.