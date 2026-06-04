За май в перинатальном центре Карелии родились 237 детей

Мальчиков и девочек родилось почти поровну

фото скрин камеры с сайта «Мой дом Ситилинк»

В Карелии родились 237 малышей. Такие цифры за май приводит республиканский перинатальный центр имени Гуткина.

В учреждении появились на свет две двойни и одна тройня. Мальчиков и девочек родилось почти поровну. В стенах учреждения в мае родились 121 мальчик и 116 девочек.

В перинатальном центре поблагодарили родителей за поддержку и нежность, а команду врачей, медсестер и акушерок - за профессионализм.

«Пусть наши малыши растут здоровыми, а их семьи будут наполнены светом, уютом и бесконечной любовью!»

- пожелали в перинатальном центре.

«Петрозаводск говорит» писал о рождении пятого ребенка в многодетной семье из Лахденпохского округа.