За май в перинатальном центре Карелии родились 237 детей

В Карелии родились 237 малышей. Такие цифры за май приводит республиканский перинатальный центр имени Гуткина.
В учреждении появились на свет две двойни и одна тройня. Мальчиков и девочек родилось почти поровну. В стенах учреждения в мае родились 121 мальчик и 116 девочек.
В перинатальном центре поблагодарили родителей за поддержку и нежность, а команду врачей, медсестер и акушерок - за профессионализм.
«Пусть наши малыши растут здоровыми, а их семьи будут наполнены светом, уютом и бесконечной любовью!»
- пожелали в перинатальном центре.
«Петрозаводск говорит» писал о рождении пятого ребенка в многодетной семье из Лахденпохского округа.