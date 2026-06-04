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4 июня 2026
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Общество

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Кусается адски больно: странный паук облюбовал водоем рядом с Карелией

Рыбаков предупредили об опасности в соседнем регионе
паук_серебрянкаБА
Фото сгенерировано Алиса AI

В Мурманской области воде активизировался один крайне неприятный обитатель, сообщил один из местных пабликов.

Странным существом оказался паук, который под водой выглядит так, словно его отлили из ртути. Как рассказал источник, это водяной паук-серебрянка, который дышит под водой благодаря воздушному пузырю вокруг брюшка. 

Рыбак-очевидец  на днях доставал садок и заметил на нём блестящего поселенца, поэтому предупредил местных жителей об опасности.

«Осознание того, что такие твари плавают прямо на пляжах, оптимизма вообще не внушает», 

- написали в источнике.

паук_опасностьБА
Фото: паблик "Мурманск ЧЁ Происходит?!"
паук_опасностьБА
Фото: паблик "Мурманск ЧЁ Происходит?!"

Рыбаков предупредили быть осторожнее со снастями и садками и не трогать пауков голыми руками. 

«Кусается он адски больно, примерно как оса, из-за чего кожа быстро отекает и начинает сильно гореть. Сам он не нападет, но если случайно прижать его в садке или траве, сдачу даст мгновенно», 

- уточнил паблик «Мурманск ЧЁ Происходит?!».

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