На устройства Apple перестали приходить уведомления от Max

Пуш-уведомления от национального мессенджера Max не приходят после его удаления из App Store

Фото: Петрозаводск говорит

Пользователи устройств Apple больше не будут получать уведомления от мессенджера Max в связи с удалением приложения из App Store, пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

«Важное сообщение для пользователей Мах на устройствах Apple. Мах временно недоступен для скачивания в App Store. Сохраните приложение на смартфоне. В случае удаления установить его повторно не получится»,

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за исключения Мах из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Мах останутся доступными.

Администрация мессенджера рекомендовала «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

«Команда Мax на связи с Apple, мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше. Приносим извинения за временные неудобства»,

- отметили в пресс-службе.

В среду, 3 июня, приложение Max оказалось недоступно в магазине приложений App Store. Команда мессенджера запросила разъяснения у Apple Inc.

На данный момент Max можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера.