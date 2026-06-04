Банк назойливо напоминал жителю Карелии о долге и тот обратился в суд

Кредитной организации придется выплатить штраф

фото «Петрозаводск говорит»

Банк оборвал телефон, дозваниваясь до жителя Карелии, который не возвращал долг. За месяц из крупной кредитной организации в бело-синих цветах мужчине позвонили 68 раз, хотя по закону разрешено звонить лишь восемь раз.

Должник расценил это как психологическое давление и пошел в суд. При этом с мужчиной беседовал «умный робот», но мужчина мог и не осознавать, что разговаривает с программой.

Решение оспаривалось в судах. Апелляционный суд ранее освободил банк от ответственности, признав деяние малозначительным, но кассационная инстанция отменила это постановление, оставив решение Арбитражного суда Карелии в силе. Банку назначен штраф в размере 70 тысяч.