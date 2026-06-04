В Петрозаводске впервые прошла пресс-конференция с космонавтом

Сергей Рыжиков провел на МКС более 600 суток и трижды выходил в открытый космос

Фото Юлии Тапио

Текст: Наталья Янина

В конце учебного года ученики медиашкол Петрозаводска пообщались с Героем России, лётчиком-космонавтом РФ Сергеем Рыжиковым. Телемост с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина организовала республиканская газета детей и подростков «Моя газета +» на базе медиацентра Петрозаводского государственного университета.

Сергей Николаевич Рыжиков выполнил три космических полёта и столько же раз выходил в открытый космос. Его третья миссия завершилась совсем недавно – в декабре 2025 года. В общей сложности он провёл на Международной космической станции больше 600 суток!

Редакция сотрудничает с ЦПК не первый год: её юнкоры брали интервью даже у единственной на тот момент в отряде Роскосмоса женщины-космонавта Анны Кикиной сразу после её первого полёта – сенсация! Но в этот раз решили: попробовать дотянуться до космоса должны и другие. Возможность задать вопрос появилась у учеников отделений журналистики Специализированной школы искусств и школы искусств имени Балакирева, школы креативных индустрий, медиаволонтеров ДЮЦа и, конечно, юнкоров “Моей газеты +”. Наших ребят масштабностью личности не испугаешь. Поехали!

Юные журналисты узнали, что звёзды за пределами атмосферы выглядят почти так же, как и с Земли, но солнечный свет ярче; основной язык на МКС английский, но все должны обязательно знать русский; нейросети никогда полностью не заменят пилотов и космонавтов. Сергей Рыжиков рассказал о том, что на прямую ретрансляцию фото на приёмные станции Центра управления полётами есть только 5-7 минут, МКС движется со скоростью восемь километров в секунду, а долететь до неё можно всего за полтора часа!

А ещё звёздный собеседник рассказал о том, чем питаются космонавты, что им снится, посещает ли космонавтов чувство одиночества, об «олимпийских» играх в космосе и космическом пинг-понге.

В конце встречи Сергей Николаевич пожелал юным журналистам интереса к учёбе:

– На вас так же лежит серьёзная ответственность, связанная с правильным донесением фактов до человека. Для этого вам нужно грамотно пользоваться русским языком и правильно понимать информацию, которую вы собираетесь освещать в СМИ, – заметил Сергей Николаевич и выбрал три, по его мнению, лучших вопроса: какие линзы используют в космосе для фотографирования, верит ли он во внеземную жизнь, и какое будущее у пилотируемой космонавтики. Авторы вопросов в подарок получат фотографию с автографом космонавта.