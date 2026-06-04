«Черные» ассенизаторы добрались еще до одного района Петрозаводска

«Фекальный апокалипсис» получил продолжение на Кукковке

Фото: паблик " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Жители Петрозаводска заметили сброс жидких бытовых отходов прямо в черте города, на Старой Кукковке. Очевидцы сфотографировали момент слива и разместили снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Водитель ассенизаторской машины сливал фекальные массы в частный колодец на улице Каменоборской, сообщили горожане.

Как уточнили авторы поста, водитель объяснил свои действия тем, что это разрешено. Закончив слив, он проехал 700 метров и снова заправил свою цистерну.

Администрация Петрозаводска сообщила в комментарии под постом, что направит запросы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для проверки указанного факта.

Напомним, ранее «черные» ассенизаторы орудовали на Ключевой в районе Вытегорского шоссе.