 Перейти к основному содержанию
4 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

773

«Черные» ассенизаторы добрались еще до одного района Петрозаводска

«Фекальный апокалипсис» получил продолжение на Кукковке
фекалии_сливБА
Фото: паблик " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Жители Петрозаводска заметили сброс жидких бытовых отходов прямо в черте города, на Старой Кукковке. Очевидцы сфотографировали момент слива и разместили снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Водитель ассенизаторской машины сливал фекальные массы в частный колодец на улице Каменоборской, сообщили горожане.

Как уточнили авторы поста, водитель объяснил свои действия тем, что это разрешено. Закончив слив, он проехал 700 метров и снова заправил свою цистерну.

Администрация Петрозаводска сообщила в комментарии под постом, что  направит запросы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для проверки указанного факта.

Напомним, ранее «черные» ассенизаторы орудовали на Ключевой в районе Вытегорского шоссе.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Провал образовался на важном перекрестке в Петрозаводске

Метки