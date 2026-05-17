Петрозаводск в объективе «фекального апокалипсиса»

Текст, фото: Антонина Кябелева

В апреле 2026 года наше издание рассказало о дурно пахнущей истории, разворачивающейся в петрозаводском микрорайоне Ключевая в районе Вытегорского шоссе. Сейчас у нас появились шокирующие подробности того, что же на самом деле происходит с утилизацией жидких бытовых отходов (ЖБО), то есть всего того, что регулярно производят сотни частных домов, не имеющих централизованной канализации.

В начале апреля в нашу редакцию обратился житель Ключевой Евгений, который, пытаясь выяснить источник то и дело появляющегося в микрорайоне зловония, натолкнулся недалеко от городской площадки складирования снега на открытые канализационные люки. Они расположены между Вытегорским шоссе и железнодорожными путями. По словам Евгения, туда регулярно подъезжают ассенизаторские машины и сливают жидкие бытовые отходы (ЖБО).

Вместе с Евгением я побывала на месте происшествия. Не прошло и десяти минут, как подъехала машина, водитель закинул шланг в открытый люк и приступил к сливу содержимого.

Как удалось выяснить, площадка с открытыми люками когда-то находилась в ведении муниципального предприятия «Автоспецтранс». В АО «ПКС-Водоканал» подтвердили, что в этом месте расположены люки канализационных систем, и все, что туда попадает, идет на очистные сооружения. Правда, слив ЖБО в этом месте абсолютно незаконнен. Заместитель мэра Петрозаводска Михаил Ершов подтвердил эту информацию и рассказал, что сам недавно стал свидетелем работы «черных» ассенизаторов. Он попросил направить в петрозаводскую администрацию официальный запрос. Ответ, который я получила, сводился к тому, что в администрации ни о чем подобном не знают, а единственным решением данной проблемы является строительство сливной станции по приему ЖБО. Появление такой станции, судя по ответу, возможно в далеком светлом будущем.

После публикации о ситуации на Ключевой со мной связался Михаил Ершов и сообщил, что дорога, проходящая через городскую площадку по складированию снега к канализационным люкам, перекрыта. По фактам, изложенным в публикации нашего издания, Ершов обратился в полицию. На фотографиях был не только запечатлен сам слив ЖБО в канализационный люк, но и отчетливо видны номера машины. В объектив фотокамеры попал и водитель.

Параллельно в нашу редакцию обратился один из тех самых «черных» ассенизаторов, кто регулярно нарушает действующее законодательство. То, что он рассказал, несколько сместило акценты этой истории. Оказалось, все намного серьезнее, чем казалось вначале.

Я вновь побывала на площадке, которая стала местом притяжения ассенизаторских машин.

Дорога, ведущая к месту слива нечистот, проходит через территорию Кондопожского ДРСУ. Ярко-желтая вывеска на небольшом сарайчике предупреждает, что это территория ДРСУ, въезд запрещен, ведется видеонаблюдение. Правда, никого эта грозная вывеска не останавливала, как и две камеры, которые, действительно, висели на опоре электропередачи, повернутые в разные стороны.

Дорога, ведущая к канализационным люкам, оказалась засыпана землей. Сказать, что подобная преграда является трудно устранимым препятствием, было бы сильным преувеличением. При желании восстановить проезд можно довольно быстро.

На площадке один из люков оказался закрытым, второй по-прежнему был слегка прикрыт вросшей в землю крышкой. На площадке валялись старые автомобильные покрышки и строительный мусор.

Павел (имя изменено) является одним из тех «черных» ассенизаторов, который раньше вывозил с частных домов ЖБО. Начинал он свой бизнес в 2000-х годах.

«Мы изучили рынок, как добросовестные предприниматели пришли в водоканал и сказали, что хотим легально сдавать отходы. Нам ответили, мол, извините, но подобные договоры мы не заключаем»,

- рассказал Павел.

По его информации, в Петрозаводске и Прионежском районе работают примерно пять-шесть организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются вывозом ЖБО. Павлу удалось выяснить, что до 2017 года водоканал заключал официальные договоры на примем жидких бытовых отходов, но потом ужесточилось законодательство, были повышены требования к приему ЖБО, и такие договоры перестали заключать. Павел рассказал, что пытался заключить договор через личные связи, но получил ответ, что у водоканала нет технической возможности. По его сведениям, подобная ситуация наблюдается в целом по России. В отдельных городах, например в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, решают проблему, организуя официальные площадки по приему жидких бытовых отходов за определенную плату, но в большинстве регионов ситуация пущена на самотек в прямом и переносном смысле этого слова.

В Петрозаводске, рассказал Павел, есть несколько точек, куда сливаются ЖБО. Естественно, неофициально, но о них все знают. Площадка в районе Вытегорского шоссе – самая популярная. По его словам, после появления публикации в нашем издании и засыпки дороги среди городских ассенизаторов прошел слух, что нужно месяц подождать, пока шум уляжется, а затем можно будет ездить на площадку в прежнем режиме.

«Мы-то можем потерпеть, а что людям делать? Частных домов очень много, и людям в любом случае нужно чистить и выгребные ямы, и септики. Ну хорошо, перекрыли одну площадку. Но заявки все равно есть. Отходы просто будут сбрасывать в другие места»,

- заметил Павел.

Для того чтобы убедиться в правдивости рассказа моего случайного собеседника, я обратилась с официальным запросом в АО «ПКС-Водоканал».

Как там подтвердили, предприятие не имеет действующих договоров на вывоз ЖБО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

«Общество не имеет ни технической, ни правовой возможности организации «временной площадки» по приему ЖБО в г. Петрозаводске».

Дело в том, что «прием жидких вод и сточных фракций, доставляемых с неканализованных объектов ассенизационным транспортом» следует осуществлять на сливных станциях. Такой станции в Петрозаводске нет. АО «ПКС-Водоканал», судя по ответу, направило в администрацию Петрозаводска обращение «о предварительном согласовании» включения в инвестиционную программу предприятия строительства такой станции.

В общем, пока речь идет только о том, чтобы включить в инвестиционную программу строительство сливной станции. Нет ни проекта, ни сметы, ни даже примерных сроков возможного появления этого объекта.

Как тут не вспомнить официальный ответ из петрозаводской администрации, где тоже единственный выход из данной ситуации видят в строительстве сливной станции.

«Администрацией направлен запрос в адрес АО «ПКС-Водоканал» с просьбой рассмотреть возможность включения мероприятия по строительству сливной станции для ЖБО в мероприятия инвестиционной программы АО «ПКС-Водоканал»,

- такой ответ я недавно получила из городской администрации.

Остается только удивляться. За благополучие горожан в Петрозаводске отвечает петрозаводская администрация. В ее прямые обязанности входит, в том числе решение жилищно-коммунальных вопросов. АО «ПКС-Водоканал» является коммерческой организацией, которая просит городскую власть согласовать включение строительства сливной станции в инвестпрограмму. И что получает в ответ? Если верить письму из мэрии Петрозаводска, получает... аналогичное встречное предложение, словно акционерное общество сопротивляется созданию сливной станции.

Теоретически администрация Петрозаводска должна была бы уже давно настоять на строительстве сливной станции, так как с ее появлением будет решена проблема с утилизацией жидких бытовых отходов, предприниматели, занимающиеся на свой страх и риск вывозом ЖБО, смогут легально работать, а полиции не придется ловить нарушителей, сливающих фекалии в доступные канализационные люки. Но вместо этого чиновники администрации занимаются бессмысленной перепиской, словно надеясь, что проблема рассосется сама собой.

В Петрозаводске есть хотя бы канализационные люки, куда можно все это «добро» сбросить без особого ущерба для природы. Я подозреваю, что в других городах и районах Карелии ситуация и вовсе тупиковая. Там роль сливных станций играют леса, поля и реки.

Когда о своем «канализационном» открытии я рассказала главному редактору, он сначала мне не поверил. Не то, чтобы он усомнился в моих профессиональных качествах, а просто не мог поверить, что при обилии различных контролирующих органов вся эта жидко-бытовая вакханалия процветает даже в относительно благополучном Петрозаводске. Про Кемь или Медвежьегорск, где канализационные стоки плавно перетекают в водоемы, я даже не говорю.

Итак, что мы имеем в итоге? Власти Карелии на протяжении многих лет стимулируют развитие индивидуального жилищного строительства, представляя его как переход на более качественный уровень жизни граждан. Но этим самым гражданам никто не сказал, что легально утилизировать их отходы нет «ни технической, ни правовой возможности». Когда такая возможность появится, тоже никому не ведомо. Ведь не известно, сколько лет потребуется городской власти, чтобы от обмена встречными предложениями перейти к реальным действиям.

А пока у граждан, проживающих в частных домах, только два варианта: либо перестать ходить в туалет, либо пользоваться услугами «черных» ассенизаторов, которые найдут куда пристроить плохо пахнущие «накопления». У нас же республика бескрайних лесов и тысячи озер….